º£·î21Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç»Ï¤Þ¤ë½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°½µ´Ö¤òÁ°¤Ë¼¯²°»Ô¤Ç19Æü¡¢½ÐÈ¯¼°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö²£ÃÇÊâÆ»¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤è¤¯¸«¤Æ¡¢¼ê¤òµó¤²¤ÆÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡× ¼¯²°»Ô¤Ç19Æü³«¤«¤ì¤¿½ÐÈ¯¼°¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍÄÃÕ±à¤ä¸òÄÌ°ÂÁ´¶¨²ñ¤Ê¤É¤ª¤è¤½150¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¤·¤å¤Ã¤Ñー¤Ä¡× ³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥È¥íー¥ë¤Î¤¿¤áÇò¥Ð¥¤¤Ê¤É¤¬°ìÀÆ¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤Ë¥Á¥é¥·¤òÅÏ¤·¤Æ°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£ (¼¯²°