NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï19Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£³ÚÅ·¤ÏÂÙ¾¡ÍøÅê¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¡¢´ß¹§Ç·Åê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÙÅê¼ê¤Ï8·î17Æü¤ËËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡¢Ìó1¤«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆ¾º³Ê¡£Æ±·î16Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Ï¥×¥í½é¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ë¤È¡¢ÀèÆ¬¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤â¡¢2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤éÌ£Êý¤Î¥¨¥é¡¼¤âÍí¤ß1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ0¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï38»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨1.80¤È°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÂÙÅê¼ê¡£°ú¤­Â³¤­¤Î¹¥Åê¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«