¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡Ê54¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ¡ÖÃËÆ®¸ÆÁÈ¡×¤Ç¡ÖRockonSocialClub¡×¤ÎÀ®ÅÄ¾¼¼¡¡Ê57¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖËè½µÌÚÍËÆüÌë10»þ¤«¤é¤Ï¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡Ù¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¡×¤È¹ðÃÎ¡£¡ÖËÜÈÖÁ°¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¡ªÈÖÁÈ¼ýÏ¿¸å¤ÎÀ®ÅÄ¾¼¼¡¤¯¤ó¤¬´é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡×¤È¡¢À®ÅÄ¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ø¤ªÃã¤Î´Ö¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¶¦±é¤«¤é¡¢¼Â¤Ë32Ç¯