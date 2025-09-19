²Î¼ê¤Î¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ê30¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÊª²Î¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥Ê¤Ï18Æü¡¢Åìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤¿¹ë²Ú¥²¥¹¥È¿Ø¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö´ë²è¡ÖJAZZ NOT ONLY JAZZ II¡×¤Ë½Ð±é¡£¶¦±é¤À¤Ã¤¿ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¼ê½ñ¤­¤Ç¡Ö¤¹¤­¤Ç¤¹¡Ê¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡×¤ÈÉÁ¤«¤ì¤¿²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¡£¡ÖÀ¤³¦¤Î