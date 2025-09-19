¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û BABYMONSTER¤Î2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWE GO UP¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¥ß¥Ë¥Óー¥à¥­ー¥ê¥ó¥°¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤¬¡¢9·î19Æü11»þ¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£ ¢£¥¢¥ë¥Ð¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÃíÌÜ BABYMONSTER¡ØWE GO UP¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¥ß¥Ë¥Óー¥à¥­ー¥ê¥ó¥°¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì1¼ïÎà¤º¤ÄÈ¯