ÎÓ²È¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó19Æü¸á¸å0»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶èÀÖ±©ËÌ1ÃúÌÜ¤Î5³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó°ì¼¼¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌÜ·â¼Ô¤«¤é110ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÐºÒ¸½¾ì¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¤µ¤ó¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤óÂð¤Ç¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£±ì¤òµÛ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¡£²Ð¤ÏÌó2»þ´Ö¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£¥Ú¡¼¤µ¤ó¤Ï³°½ÐÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊ©ÃÅ¤Ç²Ð¤òÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤éÇ³¤¨¹­¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£·Ù»ëÄ£