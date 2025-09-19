JAÁ´ÇÀ¡ÊÁ´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤Î¹­ÊóÉô¤¬¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤òºî¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JAÁ´ÇÀ¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤òºî¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¡Û¡¦¹ç¤¤¤Ó¤­Æù 300¥°¥é¥à¡¦¥¿¥Þ¥Í¥®¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë4Ê¬¤Î1¸Ä¡¦¥Ñ¥óÊ´ Âç¤µ¤¸2¡¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º Âç¤µ¤¸1¡¦Íñ 1¸Ä¡¦±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦ ³Æ¾¯¡¹¡ÊA¡Ë¤è¤¯º®¤¼¤Æ¤ª¤¯¡¦¥±¥Á¥ã¥Ã¥× Âç¤µ¤¸2¡¦ÃæÇ»¥½¡¼