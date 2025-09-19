¡þMLB ¥ì¥Ã¥º1¡½0¥«¥Ö¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¢¥°¥ì¡¼¥È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯)¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¢¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë¡Ö5ÈÖ¡¦¥é¥¤¥È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£7²ó¤Ë2ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÁË»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥Õ¥é¥¤¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÎëÌÚÁª¼ê¡£Ì£ÊýÂÇÀþ¤Ï6²ó¤Þ¤Ç¥ì¥Ã¥ºÀèÈ¯¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥óÅê¼ê¤òÂª¤¨¤é¤ì¤º¡¢Ìµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤éÂè3ÂÇÀÊ¤ò·Þ