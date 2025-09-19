ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦¥ê¥å¥¦¥¸»á¡Ê39¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÎÁÍý¸å¤ÎÀö¤¤Êª¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤É¤¦À¼¤ò¤«¤±¤ë?ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥ê¥å¥¦¥¸»á¤Ï¡Ö¥ê¥å¥¦¥¸¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÎÁÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÁÍý¤À¤±¤·¤ÆÀö¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¡ÖÊÒÉÕ¤±¤Þ¤Ç¤¬ÎÁÍý¡×¡ÖÊÒÉÕ¤±¤Þ¤Ç¤¬ÎÁÍý¡×¡ÖÊÒÉÕ¤±¤Þ¤Ç¤¬ÎÁÍý