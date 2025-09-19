ËÉ±ÒÎÏ¤ÎÈ´ËÜÅª¶¯²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ­¼±¼Ô²ñµÄ¤Ï19Æü¡¢¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤ÎÆ³Æþ¤âÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¡Ö¼¡À¤Âå¤ÎÆ°ÎÏ¤Îµ»½Ñ³«È¯¡×¤Î¼Â»Ü¤ä¡¢Í§¹¥¹ñ¤Ø¤ÎËÉ±ÒÁõÈ÷Í¢½Ð¤ËÀ©¸Â¤òÀß¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òÄó°Æ¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ò¡¢ÃæÃ«ËÉ±ÒÁê¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤äÆüËÜ¤Î¼þÊÕ¹ñ¤¬³èÆ°¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¡¢µ»½Ñ³×¿·¤¬¡Ö¤¹¤Ç¤ËÀï¾ì¤Ç¤ÎÀï¤¤Êý¤òÂç¤­¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÀï¤¤Êý¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÎÉ¬Í×À­¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢