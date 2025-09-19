19Æü¤Î¸ø¼¨¤Ç¡¢ºå¿À¤ÎDeNAÀïÀèÈ¯¤ÎÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê¡Ê25¡Ë¡¢¾®È¨ÎµÊ¿ÆâÌî¼ê(24)¡¢´äºêÍ¥Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¡£¾®È¨¤ÏºÇÃ»10Æü¤Ç¤ÎÅÐÏ¿¡£Ëõ¾Ã´ü´Ö¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤¿¡£´äºê¤ÏSGLÆôºê¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê¡¢¸¶¸ýÊ¸¿ÎÆâÌî¼ê¡¢±É»ÞÍµµ®Êá¼ê¤¬½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¤¿¡£ÅòÀõ¤Ïº£µ¨¡¢39»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨2¡¦60¡£Á°Æü18Æü¤Î¹­ÅçÀï¤Ç¤Ï2ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢2»àËþÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇµÚÀî¤È¸òÂå¤·¤Æ¤¤