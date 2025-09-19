¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¹­Åç¡Ê£±£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤ÎÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¡¢µÜ¸¶½Ù²ðÅê¼ê¡¢À¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¤¬£±£¹Æü¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¡¢¹âÍüÍºÊ¿Åê¼ê¡¢ÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¤¬½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£º£µ¨¡¢ÁýÅÄÎ¦¤Ï£±·³¤Ç£¸£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬£·ÎÒ¡¢£µËÜÎÝÂÇ¡¢£²£±ÂÇÅÀ¡£ÂÇ·â¤Î¾õÂÖ¤òÍî¤È¤·¤Æ¡¢£¸·î£²£²Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£¶Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡ÊÀ¹²¬¡Ë¤Ç¥½