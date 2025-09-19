¡Ú¥½¥ê¥å¥·¥ã¥ó¡¦¥¤¥×¥·¥í¥ó 10th Anniversary so-bin Ver.¡Û 2026Ç¯8·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§25,080±ß ¥¢¥ë¥¿ー¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥½¥ê¥å¥·¥ã¥ó¡¦¥¤¥×¥·¥í¥ó 10th Anniversary so-bin Ver.¡×¤ò2026Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï25,080±ß¡£ ¡Ö¥ªー¥Ðー¥íー¥É¡×¤è¤êÀïÆ®Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥á¥¤¥ÉÂâ¡Ö¥×¥ì¥¢¥Ç¥¹¡×¤Î°ì¿Í¡È¥½¥ê¥å¥·¥ã¥ó¡¦¥¤¥×¥·¥í¥ó¡É¤ò1/8¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£