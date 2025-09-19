±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤ÎÈïºÒ¼Ô¤¬Êë¤é¤¹²¾Àß½»ÂðÃÄÃÏ¡á19Æü¸á¸å¡¢ÀÐÀî¸©ÎØÅç»ÔºòÇ¯9·î¤Î±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤ÇÈïºÒ¤·²¾Àß½»Âð¤ÇÊë¤é¤¹100¿Í¤Ë¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡¢66¿Í¤¬ÈïºÒÁ°¤Îµï½»ÃÏ°è¤ËÌá¤Ã¤ÆÀ¸³è¤òºÆ·ú¤·¤¿¤¤¤È¤Î°Õ¸þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬19Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á51¿Í¤¬¡Ö¼«Âð¤ò½¤Íý¤Þ¤¿¤Ï·ú¤ÆÄ¾¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£ÈïºÒÃÏ°è¤ÏºòÇ¯¸µÆü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤âÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÉüµì¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÌá¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£¸µ¤Îµï½»ÃÏ°è