Ê¡²¬ÅÔ»Ô·÷¾ÃËÉ¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢19Æü¸á¸å3»þ53Ê¬¤´¤í¡¢Ê¡²¬»ÔÆî¶è²£¼ê2ÃúÌÜ34ÈÖÉÕ¶á¤Ë·úÊª²ÐºÒ¤Î¤¿¤á¡¢¾ÃËÉÂâ¤¬½ÐÆ°¤·¤¿¡£