»¥ËÚ»ÔÄ¹¤ò£³´üÌ³¤á¤¿¾åÅÄÊ¸Íº¤µ¤ó¤¬¡¢£¹·î£±£¸Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡££·£·ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£»ÔÌ±¤ä´Ø·¸¼Ô¤«¤éÅé¤àÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾åÅÄÊ¸Íº¤µ¤ó¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤éÆ®ÉÂÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£±£¸Æü¸á¸å£±»þ£´£µÊ¬¡¢¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»¥ËÚ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££·£·ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¡Ë¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤¤Ê¡£¤Þ¤À·òºß¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¡Ë¡Ö»ÔÄ¹¤Î¤È¤­±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ã¯¤È¤Ç¤â