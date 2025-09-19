¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ÎÅ¹Æ¬Í½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âçºå»Ô°¤ÇÜÌî¶è¤Î¶áÅ´É´²ßÅ¹ËÜÅ¹¡á19Æü¸áÁ°´ØÀ¾¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç¤ª¤»¤Á¾¦Àï¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£³Æ¼Ò¤ÏÊª²Á¹â¤ò¼õ¤±¤¿ÀáÌó»Ö¸þ¤ä¥Ë¡¼¥º¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿¾¯¿Í¿ôÍÑ¤âÍÑ°Õ¡£ºÇÂç9Ï¢µÙ¤È¤Ê¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢Ì¾Å¹¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¤ª¤»¤Á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä½Å¡¢¸º±öÎÁÍý¤Ê¤É¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼ï¤â¼è¤ê¤½¤í¤¨¤¿¡£¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¤ËÆþ¤ë¶áÅ´É´²ßÅ¹ËÜÅ¹¤Ï19Æü¡¢Å¹Æ¬Í½Ìó¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±