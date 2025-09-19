¿·³ã¶õ¹Á¤Ç19ÆüÀµ¸áÁ°¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¡¦¿·³ãÊ¬ÆÖ´ðÃÏ¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬¿·³ã¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·¤ÆÃåÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯ÃåÊØ¤¬·ç¹Ò¤¹¤ë¤Ê¤É±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·³ã¶õ¹Á»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19ÆüÀµ¸áÁ°¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¡¦¿·³ãÊ¬ÆÖ´ðÃÏ¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬¿·³ã¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤¹¤ëºÝ¡¢³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·¤ÆÃåÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¡ÂÎ¤Ï¿·³ãµßÆñÂâ¤Î¡ÖU-125A¡×¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï·±ÎýÃæ¤Ç¡¢Ââ°÷£µ¿Í¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾ÃËÉ¼ÖÎ¾¤¬Ê£¿ôÂæ½ÐÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥±¥¬¿Í¤ä²ÐºÒ¤Î¾ð