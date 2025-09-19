9月18日、Wリーグの東京羽田ヴィッキーズは、髙原春季が練習中に負傷し、全治未定の左膝前十字靭帯断裂と診断されたことを発表した。 大阪府出身で現在26歳の髙原は、173センチのスモールフォワード。大阪薫英女学院高校を卒業後、2017－18シーズンからアイシンウィングスに入団し5シーズンを過ごした。2022－23シーズンに羽田に移籍し、昨シーズ