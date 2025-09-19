Äã¿ÈÄ¹¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡£¥ª¥é¥ª¥é·Ï¤ÎÉþ¤òÃå¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ä¡¿°ª¤¯¤ó¤Ï¥à¥­¥à¥­Èà½÷¤ò¹ÎÄê¤·¤¿¤¤¡Ê1¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯°ª¤Ï¡¢160cm¼å¤ÎÄã¿ÈÄ¹¤ÈÃËÀ­¤Î¤ï¤ê¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¤ÍÆ»Ñ¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡£½÷À­¤Ë´Ö°ã¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢È±¤ò¶äÈ±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¥ª¥é¥ª¥é·Ï¤ÎÉþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÁÄÊì¤ÎÍê¤ß¤Ç¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¤Î¿¿¼î¡Ê¤Þ¤¸¤å¡Ë¤Îº§³èÍÑ¤ÎÉþ¤ò¸«Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¡£¹â¿ÈÄ¹¤Ç¶ÚÆù¤â¥à¥­¥à¥­¤Ê¿¿¼î¤Î