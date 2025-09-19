£±£¹Æü¤ÎºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¡¢ÀèÊªÃæ¿´¸Â·î£±£²·î¸Â¤ÏÂ³µÞÍî¤·¤¿¡£Æü¶ä¤Ï¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç³«¤¤¤¿¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò£°¡¥£µ£°¡ó¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Ï£²¿Í¤Î°Ñ°÷¤¬À¯ºö¶âÍø¿ø¤¨ÃÖ¤­¤ÎÊý¿Ë¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¼¡²ó²ñ¹ç°Ê¹ß¤ËÆü¶ä¤¬Áá´ü¤ËÍø¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¤Î»×ÏÇ¤¬¹­¤¬¤ê¡¢ÀèÊªÇä¤ê¤òÂ¥¤·¤¿¡£ ¹âÅÄÁÏ¿³µÄ°Ñ°÷¤ÈÅÄÂ¼Ä¾¼ù¿³µÄ°Ñ°÷¤¬È¿ÂÐ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò£°¡¥£µ£°¡ó¤«¤é£°¡¥£·£µ¡ó¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë¤¿