³«²Ö¸ÄÂÎ¤Î¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÀ¸Â©ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÃöÉÄÂå¸Ð¤Î¥¢¥µ¥¶¡Ê¼Ì¿¿¡§ÃöÉÄÂå¸Ð¡¦Î¢ÈØÄô¸Ð¾Â¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÆþ¾ÞºîÉÊ¡Ë Ê¡Åç¸©¤ÎÃöÉÄÂå¸Ð¤Ç´õ¾¯¤Ê¿åÀ¸¿¢Êª¡Ö¥¢¥µ¥¶¡×¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ ÌîÄ»¤ä¿åÀ¸¿¢Êª¤ÎÀ¸Â©ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃöÉÄÂå¸Ð¡£Ê¡Åç¸©¤ÎÀäÌÇ´í×üIIÎà¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¢Êª¡Ö¥¢¥µ¥¶¡×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£ÎãÇ¯¡¢8·î²¼½Ü¤«¤é9·îÃæ½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ³«²Ö¤Î¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢À²¤ì¤¿Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¤¤²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤È¤¤