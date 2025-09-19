aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ÎKARINA¡Ê¥«¥ê¥Ê¡Ë¤ÈWINTER¡Ê¥¦¥£¥ó¥¿ー¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£LA¤Î³¤ÊÕ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°¤Õ¤¿¤ê¤Î¥­¥åー¥È¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ①aespa¥«¥ê¥Ê¤¬¥¦¥£¥ó¥¿ー¤ò¤ª¤ó¤Ö¡ª¡Ê5ËçÌÜ¡Ë②¥¦¥£¥ó¥¿ー¤È¥«¥ê¥Ê¤ÎÈþ¤·¤¹¤®¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê3ËçÌÜ¡Ë③¡È¥¸¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¡É¥«¥ê¥Ê¡õ¥¦¥£¥ó¥¿ー¤¬¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ïー¥È ④～⑧¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Îaespa