¤³¤È¤·7·î¡¢º´²ì¸©¸¼³¤Ä®¤Î¸¼³¤¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢¥É¥íー¥ó¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸÷¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¤¹¡£º´²ì¸©·Ù¤ÎËÜÉôÄ¹¤Ï19Æü¤Î¸©µÄ²ñ¤Ç¡Ö¹Ò¶õµ¡¤Î¸÷¤ò¥É¥íー¥ó¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤È¤·7·î26Æü¤Î¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢º´²ì¸©¸¼³¤Ä®¤Î¸¼³¤¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎÀµÌçÉÕ¶á¤Ç¡¢¥É¥íー¥ó¤È¤ß¤é¤ì¤ëÌ¤³ÎÇ§¤Î¸÷3¤Ä¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£9·î19Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿º´²ì¸©µÄ²ñ¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢º´²ì¸©·Ù¤ÎÊ¡ÅÄ±ÑÇ·ËÜ