¡ØÌ´¸«¤ë¾¯½÷¤¸¤ã¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡ØÎø¿´¡Ù¤Ê¤É¡¢1990Ç¯Âå¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥º¡¦ÁêÀî¼·À¥¡Ê50¡Ë¡£º£Ç¯8·î¤Îµ­Ç°¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ÏÁ´6¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¡¢9·î¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¥Ö¥é¥¸¥ëÍ§¹¥¸òÎ®¿ÆÁ±Âç»È¡×¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢±ä¤Ù3Ëü¿Í¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤­¹þ¤ó¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇBEST30¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼¡ÃË¤ÎÑÛÀ¸·¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥­¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤ÍÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÂç¤­¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ØNEWS