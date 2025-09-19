11·î3Æü³«ºÅ¤Î¡ØRIZIN LANDMARK 12 in KOBE¡Ù¡Ê¿À¸Í¡¦GLION ARENA KOBE¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥«¡¼¥ÉÈ¯É½²ñ¸«¤¬19Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼¯»ÖÂ¼¿ÎÇ·²ðvs.°Â°æÈôÇÏ¤Î¡È¿²¶È»ÕÂÐ·è¡É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Î¾¼Ô¤Ï¡¢Áá¤¯¤âÀÅ¤«¤Ë²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤»¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¼¯»ÖÂ¼¿ÎÇ·²ð¡Ö¾×·â¤Ç¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡ÈJTT¤Î¿²¶È»Õ¡É°Â°æÈôÇÏ¤Î°ìËÜÀë¸À¤ËÍ¾Íµ¤Î¾Ð¤ß¾¡Íø¤·¤¿»î¹ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°ìËÜ¾¡¤Á¤È¤¤¤¦À¸¿è¤Î¥°¥é¥Ã¥×¥é¡¼¡¦¼¯»ÖÂ¼¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é½ÀÆ»¤È½À½Ñ¤ËÎå¤ß¡¢½À½Ñ¤Ç