¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ9·î19Æü¡ÛÃæ¹ñ¹ñÌ³±¡¿·Ê¹¡ÊÊóÆ»¡ËÊÛ¸ø¼¼¤Ï19Æü¡¢¡Ö¿·»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î¿·áÅÅý¼£Êý¿Ë¤ÎÀ®¸ù¼ÂÁ©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Çò½ñ¤òÈ¯É½¤·¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡¢²òÀâ¤¹¤ëµ­¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£