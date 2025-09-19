¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¡¢ÎÓ²È¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¤ÎÅìµþ¡¦ÀÖ±©¤Î¼«Âð¤«¤é19Æü¸á¸å0»þ45Ê¬¤´¤í½Ð²Ð¤·¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö29Âæ¤¬½ÐÆ°¤¹¤ë²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼»Ò¤¬±ì¤òµÛ¤¤¡¢ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¡£5³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î3³¬¤ÎÉô²°¤¬²Ð¸µ¡£¤³¤ÎÉô²°¤Ë¥Ú¡¼¤È¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£É×ºÊ¤ÏÀÖ±©¤ËÌó50Ç¯½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÀÖ±©¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£