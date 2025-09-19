ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¡Ê¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¡Ë¤¬18Æü¡¢Ìµ¿Í¹Ò¶õµ»½ÑÏ¢¹çÂÎ»±²¼¤Î¸¦µæ½ê¤ÈÌµ¿ÍÉðÎÏÁõÈ÷¤ÎÀ­Ç½»î¸³¤ò»ØÆ³¤·¤¿¡£Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤ÎÍûßÛÅ¯¡Ê¥ê¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Á¥ç¥ë¡Ë·³¼ûÀ¯ºöÃ´ÅöÁí¸ÜÌä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤Î´´Éô¤È¹ñËÉ²Ê³Ø¸¦µæÉôÌç¤Î³èÆ°²È¤é¤¬Æ±¹Ô¤·¤¿¡£Æ±ÄÌ¿®¤Ï¡¢¡ÖÌµ¿ÍÀïÎ¬Äå»¡µ¡¤Î·³»öÀïÎ¬Åª²ÁÃÍ¤È³×¿·Åª¤ÊÀ­Ç½¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥¯¥à¥½¥ó¡Ø¶âÀ±¡Ë¡Ù·ÏÎó¤ÎÀï½ÑÌµ¿Í¹¶·âµ¡¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÀïÆ®Åª¸úÎ¨¤¬¤Ï¤Ã¤­¤êÎ©¾Ú