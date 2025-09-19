¡Ú¥æー¥í·÷¡Û ¥Õ¥é¥ó¥¹´ë¶È·Ê¶·´¶¡Ê9·î¡Ë15:45 Í½ÁÛ95.0 Á°²ó96.0 ¡Ú¹á¹Á¡Û ·Ð¾ï¼ý»Ù¡Ê2025Ç¯ Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ë17:30 Í½ÁÛN/AÁ°²ó1269.2²¯¹á¹Á¥É¥ë¡Ê1252.4²¯¹á¹Á¥É¥ë¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê¹ñºÝ¼ý»Ù－·Ð¾ï¼ý»Ù) Í½ÁÛN/AÁ°²ó-854.1²¯¹á¹Á¥É¥ë¡Ê¹ñºÝ¼ý»Ù－Áí³Û) ¡Ú¥«¥Ê¥À¡Û ¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê7·î¡Ë21:30 Í½ÁÛ-0.8%Á°²ó1.5%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ-0.6%Á°²ó1.9%¡Ê¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ) ¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹