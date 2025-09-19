15:30¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¡¢µ­¼Ô²ñ¸« 22:00ÊÆÃæ¼óÇ¾ÅÅÏÃ²ñÃÌ 20Æü 0:00¥ß¥é¥óFRBÍý»ö¡¢CNBC½Ð±é 3:30¥Ç¥¤¥êー¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ï¢¶äÁíºÛ¡¢AI´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë ÊÆ¶âÍ»»Ô¾ì 3¤Ä¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ö¡Ê¶âÍ»ÇÉÀ¸¾¦ÉÊ¡ËËþ´üÆü¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¦¥£¥Ã¥Á¥ó¥°¡× ¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¢¼«Ì±ÁíºÛÁª½ÐÇÏ²ñ¸« ¥æー¥í·÷ºâÌ³Áê²ñ¹ç EUºâÌ³ÁêÍý»ö²ñ¡ÊÈó¸ø¼°¡¢20Æü¤Þ¤Ç¡Ë 20Æü¡ÊÅÚ¡Ë ËÌÄ«Á¯ºÇ¹â¿ÍÌ±²ñµÄ