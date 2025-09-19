¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥É¥ë¥«¥Ê¥À¡¢ÊÝ¤Á¹ç¤¤Áê¾ì¤¬·ÑÂ³Ãæ 1.4010200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 1.3946¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë 1.3878¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë 1.3826°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ 1.3809°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ 1.380810Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 1.3808¸½ÃÍ 1.380321Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 1.3762100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 1.3749°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë 1.3728¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë 1.