¹â»Ô»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¤ËÂ¨¸úÀ­¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤ä·ÚÌý¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£