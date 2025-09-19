¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï19Æü¡¢Á´¹ñÌó3Àé¤ÎÄêÅÀ°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é8¡Á14Æü¤Î1½µ´Ö¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¿·µ¬´¶À÷¼Ô¿ô¤¬3Ëü1831¿Í¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£1µ¡´ØÅö¤¿¤ê¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï8.43¿Í¤Ç¡¢Á°½µÈæ1.04ÇÜ¡£Á°½µ¤Þ¤Ç2½µÏ¢Â³¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç1µ¡´ØÅö¤¿¤ê¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏµÜºê¤Î17.93¿Í¤Ç¡¢°¦É²14.89¿Í¡¢Ä¹ºê14.61¿Í¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅìµþ4.43¿Í¡¢²­Æì4.84¿Í¡¢ËÌ³¤Æ»4.86¿Í¤Ê¤É¤À¤Ã¤¿¡£