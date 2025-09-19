£±£¹Æü¸áÁ°£±£°»þ£²£°Ê¬º¢¡¢ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èÀ¾¿ð¹¾¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢£³£°ºÐÂå¤Î²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤ÎÃËÀ­¤¬£²¿ÍÁÈ¤ËºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÊ®¤­¤«¤±¤é¤ì¤¿¡££²¿ÍÁÈ¤ÏÃËÀ­¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸½¶âÆþ¤ê¤Î»æÂÞ¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Äñ¹³¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢²¿¤â¼è¤é¤º¤ËÆ¨Áö¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¾®¾¾Àî½ð¤¬¶¯ÅðÌ¤¿ëÍÆµ¿¤Ç¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤ÏÅö»þ¡¢¶ä¹Ô¤Ç¸½¶â¤ò°ú¤­½Ð¤·¡¢²ñ¼Ò¤ËÌá¤ëÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¡££²¿ÍÁÈ¤ËÇØ¸å¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿ºÝ¤ËÆÍÁ³¡¢½±