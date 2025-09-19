È¢º¬ÅÐ»³Å´Æ»¤ÎÉ÷º×±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¡Ö¤¨¤ì¤ó¤Ê¤´¤Ã¤½CAFE107¡×¤Ç¡¢2025Ç¯9·î20Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç¡ÖCAFE107Å´Æ»¼Ì¿¿Å¸¡ÁÅÐ»³ÅÅ¼ÖÊÔ¡Á¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¨¤ì¤ó¤Ê¤´¤Ã¤½CAFE107¡×¤È¤Ï¡©¡Ö¤¨¤ì¤ó¤Ê¤´¤Ã¤½CAFE107¡×¤Ï¡¢È¢º¬ÅÐ»³Å´Æ»¡ÖÉ÷º×±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó2Ê¬¡£¤«¤Þ¤Ü¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡ÖÎë×¢¤«¤Þ¤Ü¤³¤ÎÎ¤¡×¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ê¡¢°úÂà¤·¤¿È¢º¬ÅÐ»³ÅÅ¼Ö¡Ö¥â¥Ï1·Á107¹æ¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼¤äÃÏ¥Ó¡¼¥ë¡¢¡ÖÅÐ»³ÅÅ¼Ö¥±¡¼¥­¡×¤Ê¤É