9·î18Æü¡¢±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬»²Àï¤¹¤ë¡ØFIBA¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥«¥Ã¥×2025¡Ù¤¬¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£ FIBA¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥ÖNo.1¤ò·è¤á¤ëÆ±Âç²ñ¤Ï¡¢À¤³¦Á´5ÂçÎ¦¤«¤é³Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó6¥Áー¥à¤¬½¸·ë¡£±§ÅÔµÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡£¥°¥ëー¥×Í½Áª¤Ç3¥Áー¥à¤º¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢A¥°¥ëー¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿±§ÅÔµÜ¤Ï¡¢¥¦¥Ë¥«¥Ï¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤È¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥È¥ê¥Ý