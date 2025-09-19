¥·¥É¥Ë¡¼FC¤Ï17Æü¡¢¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥³¥¹¥¿¤ÈÁÐÊý¹ç°Õ¤Ç·ÀÌó²ò½ü¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÊì¹ñ¤Ç¿Ê¹ÔÃæ¤ÎË¡Åª¡¦¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¤è¤ê(¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¤Î)½Ð¹ñ¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£D¡¦¥³¥¹¥¿¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ä¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯8·î¤Ë¥·¥É¥Ë¡¼FC¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2(ACL2)¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­ÅçÀï¤Ë¤â½Ð¾ì