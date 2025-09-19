¥µ¥Ä¥É¥é¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ [Åì¾Ú£Ó] ¤¬9·î19ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯5·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(6-8·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ36.5¡ó¸º¤Î1.5²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î17²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï9.0¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î16.5¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë6-8·î´ü(1Q)¤ÎÇä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î0.9¡ó¢ª0.6¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹