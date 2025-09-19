¡ÖÃËÀ­°éµÙÇò½ñ2025¡×¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¥é¥ó¥­¥ó¥°ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Ï19Æü¡¢ÃËÀ­¤Î²È»ö¡¦°é»ùÎÏ¤òÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ËÄ´ºº¤·¡¢¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ë¤·¤¿¡ÖÃËÀ­°éµÙÇò½ñ2025¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç²­Æì¤À¤Ã¤¿¡£°é»ùµÙ¶È¼èÆÀÆü¿ô¤äºÊ¤«¤é¸«¤¿ÃËÀ­¤Î²È»ö¡¦°é»ù»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£2°Ì°Ê²¼¤Ï²¬»³¡¢Ê¡°æ¡¢ÂçÊ¬¡¢»³·Á¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£ºÇ²¼°Ì¤Î47°Ì¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÊ¼¸Ë¤À¤Ã¤¿¡£Ä´ºº¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÆ±µï¤¹¤ë20¡Á50Âå¤ÎÃË½÷·×Ìó9300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç