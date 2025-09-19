カントリー音楽界の大御所でシンガーソングライターのドリー・パートン（７９）が、腎臓結石による体調不良のため、１７日に予定されていたテーマパーク「ドリーウッド」でのイベント出演をキャンセルした。ドリーは２０２６年に登場予定の新アトラクション「ナイト・フライト・エクスペディション」の発表に出席する予定だったが、医師の指示により自宅で静養することに