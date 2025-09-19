¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Î¿·¤·¤¤Ä¹´±¤Ë¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç5¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿²Ï¹ç½ã°ì»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï19Æü¡¢2020Ç¯¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤ÎÄ¹´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¼¼Éú¹­¼£»á¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢Íè·î¤«¤é²Ï¹ç½ã°ì»á¤¬¿·¤·¤¤Ä¹´±¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ï¹ç»á¤ÏÉÂµ¤¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë´°Á´¤Ë»ëÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¶¥±Ë¤Î»ë³Ð¾ã³²¥¯¥é¥¹¤Ç¶â¥á¥À¥ë5¸Ä¤ò´Þ¤à21¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ñ