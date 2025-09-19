Á°Àþ¤ò¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬ÆüËÜ³¤¤ò¿Ê¤ß¡¢½µËö¤ÏÆÃ¤Ë20Æü(ÅÚ)¤ËÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÃÏ°è¤äËÌÆüËÜ¤Ç±«¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£20Æü¤Ï´ØÅì¤Ç¤âµÞ¤ÊÍë±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£20Æü¸áÁ°9»þ¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤¹¡£Ä«Á¯È¾Åç¤ÎÅì¤ËÁ°Àþ¤ò¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ³¤¤ò¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£20Æü¸á¸å9»þ¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤ÏÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÅìËÌ²­¤ÎÆüËÜ³¤¤Ë¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Äãµ¤°µ¤ÎÃæ¿´¤«¤é¤Î¤Ó¤ë´¨ÎäÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ÇËÌÎ¦¤Ê¤ÉÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï±«¤Î¹ß¤êÊý¤¬·ã