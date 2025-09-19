¿©Íß¤Î½©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØËÌ´ØÅì¥é¡¼¥á¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿ 2025½©¡ÙµÚ¤Ó¡Øºë¶Ì¥é¡¼¥á¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿ 2025¡Ù¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥é¡¼¥á¥ó¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÆÊÌÚ¡¢·²ÇÏ¡¢°ñ¾ë¡¢ºë¶Ì¤Î4²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ñ¾ì¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÍ­Ì¾¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤¬½¸·ë¤·¡¢³Ú¤·¤¤¥é¡¼¥á¥óÂÎ¸³¤¬½ÐÍè¤ë¤È¤Ã¤Æ