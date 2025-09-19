ÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥é¥ó¥À1ÉôÂè3Àá±ä´üÊ¬¤Ç¡¢¾åÅÄ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¡¼¥È¤ÈÂÐÀï¡£¾åÅÄ¤¬ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î2-0¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Á°È¾40Ê¬¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÏÁ°Àþ¤«¤éÏ¢Æ°¤·¤¿¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÁê¼ê¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤òÍ¶È¯¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ëÊý¸þ¤Ë¤³¤Ü¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ë¾åÅÄ¤¬È¿±þ¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÆþ¤ê¡¢º¸Â­¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£¾åÅÄ¤Ï¤³¤Î¥´¡¼¥ë