¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡¼1¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê9·î18Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÈºÝ¤É¤¤È½Äê¡É¥·¡¼¥ó¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¡¢µå¿³¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÊªµÄ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£½é²ó¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀèÈ¯¥¦¥§¥Ö¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿ÂçÃ«¡£¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é¤Î5µåÌÜ¡¢³°³Ñ´ó¤ê¤ËÍî¤Á¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤¬¡¢µå¿³¤Ï