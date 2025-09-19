¢£MLB¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡Ú°ìÍ÷¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡ÈÆóÅáÎ®¡É´°Á´Éüµ¢¤Ø¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç·ë²Ì¤ÈÍ½Äê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬ËÜµòÃÏ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡È1ÈÖ¡¦DH¡É¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢ÆóÎÝÂÇ2ËÜ¤ò´Þ¤à4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÆÀÅÀ¡£2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï0¡¼0¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¡¢1»à°ìÎÝ¤ÇÂçÃ«¤¬±¦ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹­¤²¤ë¤È¡¢Â³¤¯2ÈÖ¡¦M.¥Ù¥Ã¥Ä¡Ê32¡Ë