µ¡Æâ¤Ç¤ªÃãÌÜ¤Ë¿·µì½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊìÌ¼¤¬¤ªÃãÌÜ¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öµ¡Æâ¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î½©ËÜ°¦(µìÀ«¡¦ÂçÍ§)¤µ¤ó¡£¸½Ìò¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÇÌ¼¤Î½©ËÜÈþ¶õ¤ÈÃçÎÉ¤¯ÈþÍÆ¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£º£½Õ¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈþ¶õ¤Ï19ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç½êÂ°¤¹¤ë¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤«¤é¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬1Éô¤Î¡ÖDresdn