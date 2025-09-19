¡ã½»Í§À¸Ì¿Vitality¥ì¥Ç¥£¥¹ Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯½éÆü¡þ19Æü¡þ¿·Æî°¦ÃÎ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö ÈþÉÍ¥³¡¼¥¹¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¡þ6600¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÏÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£2013Ç¯¾Þ¶â½÷²¦¤Çº£µ¨½é½Ð¾ì¤Î¿¹ÅÄÍý¹á»Ò¤¬½éÆü¤ò¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¡£6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦4¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö70¡×¤Ç²ó¤ê¡¢2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦18°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥ä¥³¥ì¤¬10cm¥«¥Ã¥È¡Ü¹õÈ±¤ÎÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡Ö66¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¾®Âì¿å²»¡Ê¤ß¤ª¡Ë¤¬Ã±ÆÈ¼ó