¸µ¡Ö£Ê£õ£é£ã£å¡á£Ê£õ£é£ã£å¡×¤Î°ð¾ì°¦¹á¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢£±£±·î£±£µÆü¤Ë¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±½ñ¤Ï°ð¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ£²Ç¯¤Ö¤ê£µºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡£°ð¾ì¤¬°¦¤¹¤ë¹á¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿£±ºý¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤òÉñÂæ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£°ð¾ì¤Ï¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â¤«¤Ê¤êÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤À¤«¤é¸«¤»¤é¤ì¤ë¡¢º£¤â¤Þ¤À¸«¤»¤é¤ì¤ë¡¢¤É¤Á¤é¤Î»ä¤âÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤ÈÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ç°´ê¤Î³¤³°¥í¥±¤ò¡ÖÂæÏÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤³¤Þ¤Ç¾Ü¤·¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç